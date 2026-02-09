蔡其昌稱「大巨蛋沒道理棒球愈比愈少」 蔣萬安：預排比去年多

台北大巨蛋近期頻繁舉辦演唱會，傳出今年給予中華職業棒球大聯盟的場次減少，引發外界關注。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌8日向台北市政府喊話，強調「大巨蛋是為棒球而生的場地」，呼籲增加球賽場次。台北市長蔣萬安今（9）日出席「與里長有約」南港區座談會受訪回應，體育局向他回報大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

中職新賽季預計3月底開打，目前賽程場地尚未正式公布。先前中信兄弟領隊劉志威透露，本季台北大巨蛋的假日場次會減少，此消息傳出後引發球迷熱議，擔心大巨蛋場次遭演唱會排擠。中職秘書長楊清瓏受訪時提到，今年度台北大巨蛋例行賽總場次不會少於去年球季，但將如同劉志威所說，平日場次增加、假日場次減少。

民進黨立委 、 中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌。（資料照／中天新聞）

蔡其昌昨日向台北市政府喊話時表示，大巨蛋就是為棒球而生的場地，場次越比越少不合邏輯，除非是票房不好。他指出，經過前兩個球季測試結果，票房都反映出大巨蛋場次需求量很大，看起來場次還有上調的空間，並喊話台北市政府能趕快給予聯盟正向回應。

台北大巨蛋。（資料照／温振甫攝）

蔣萬安今日赴南港里長座談活動接受媒體聯訪時回應，體育局有向他回報相關狀況。他表示，大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場次也沒有變少。此番說法與先前中信兄弟領隊劉志威所透露的假日場次減少訊息有所出入，中職新賽季實際場地安排仍待正式公布後才能確認。

