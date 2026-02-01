蔡其昌穩了？吳子嘉爆柯建銘真正目的「非爭取連任」：當總召不會比較爽

民進黨立委蔡其昌日前表態將參選黨團總召，有「萬年總召」之稱的現任總召柯建銘也已表態將爭取連任。目前黨團內「泛新潮流」約17席；民主活水連線（以行政院院長卓榮泰為首）6席，共計23席，蔡其昌若再得3席支持便能當選總召。對於民進黨立院黨團幹部改選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，柯建銘此次表態目的並非爭取連任，而是要討回大罷免的債。

吳子嘉表示，在總統賴清德的概念裡面，認為柯建銘此次任期結束便不會再選，因此下屆總召本來就會輪替。但柯建銘卻宣布爭取連任，「柯建銘知不知道他在跟誰選？當然知道，是跟賴清德選。」吳子嘉認為，這直接挑戰賴清德的威信，「賴清德一定要讓他死才行。」

吳子嘉指出，柯建銘之所以爭取連任，是因為「大罷免」期間其大量募款。在前總統陳水扁節目中，柯建銘曾表示，其募款數量甚至高過聯華電子前董事長、罷免立委徐巧芯領銜人曹興誠。因此，大罷免後，柯建銘欠款尚未還清，其以黨、總統、大罷免名義進行募款，成為問題癥結點。柯建銘必須爭取連任，並跟賴清德要債。

吳子嘉續指，柯建銘表態參選只有一個目的，就是要債，並不一定會參選，但要把帳要回來，還清欠款。錢的問題解決，這件事情便解決了。柯建銘的目的並不是要選上總召，而是要討大罷免後所遺留之爛帳，「當總召會比較爽嗎？不會嘛。」

吳子嘉指出，柯建銘（見圖）表態參選民進黨團總召只有一個目的，就是要債。（資料照，柯承惠攝）

吳子嘉爆柯建銘握「百官行述」帳本

吳子嘉表示，柯建銘當了20幾年的總召，手上握有一本帳本，內容是他過去為民進黨各人物所幫過的忙，「他有一本《百官行述》」。柯建銘處理過許多黨內「急重症」問題。所有民進黨立委都不願看到柯建銘對決蔡其昌，因為不是對決蔡其昌，而是對決賴清德。而賴清德當上總統後，對同黨立委的私人照顧並沒有很周到。因此，相比之下黨內立委會較同情柯建銘，柯建銘與黨團的友誼，也比賴清德與黨團的友誼深厚。但賴清德的威勢遠大於柯建銘，一個有力量，一個有感情。

吳子嘉提到，所有民進黨立委都不願看到柯建銘對決蔡其昌（見圖）。（資料照，柯承惠攝）

吳子嘉認為，黨團最後不會進行選舉，因為這是柯建銘與總統的對決，黨內同志不會不支持總統，「如果我是立委我當然挺總統，總統比較大啊。」

