蔡其昌與柯建銘相互摟腰！喊：總召選完還是黨內同志

今日民進黨團開會之前蔡其昌與柯建銘互抱，喊出黨內團結。（圖／東森新聞）





今（30）日是立法院會期的最後一天，下個會期將在2月24日開議，民進黨團徵詢參選黨團總召意願，除了現任總召柯建銘之外，立委蔡其昌也表態參選，今日民進黨團開會之前兩人勾肩搭背，喊出黨內團結。

立法院新會期將在2月24日開議，立法院民進黨團也將改選人事，現任總召柯建銘尋求連任，立委蔡其昌在登記之前也表態要登記，對此，蔡其昌今日在立法院受訪表示，黨內很多前輩都對他有很多的鼓勵和期許，也希望他多一點承擔，在一次偶然的機會中，總統賴清德也向他表示，希望他在立法院多多幫忙。

蔡其昌今日在立法院受訪回應選總召一事。（圖／東森新聞）

蔡其昌坦言，和柯建銘感情不錯，過去柯建銘擔任總召時，他擔任幹事長，兩個人之間配合得很好，他也曾多次表達，柯建銘其實是黨內不可多得的人才，柯建銘這輩子奉獻給立法院、民進黨和黨團，付出的努力大家都有看到。

民進黨團今日開會之前，蔡其昌和柯建銘彼此之間相互摟腰，展現出好感情，並喊出黨內團結、總召選完還是黨內同志，不過有黨內人士分析，派系將有過半數會力挺蔡其昌，柯建銘尋求總召連任之路恐怕有點困難。

