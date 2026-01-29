蔡其昌表態參選民進黨團總召 柯建銘淡回：按程序走先協商

民進黨立委蔡其昌宣布參選黨團總召，直面挑戰長年擔任總召的柯建銘，黨團幹部改選動向引發關注。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委蔡其昌今（29）日正式宣布將參選下會期黨團總召大位，直面挑戰「萬年總召」柯建銘。對此，柯建銘稍早在立法院結束朝野協商後，面對媒體詢問僅簡短回應：「按程序走，先協商。」

立法院第四會期將於本月31日休會，下會期預計於2月24日開議。民進黨團近日也將同步展開幹部改選，其中黨團總召一職的動向最受外界關注。回顧過往多屆立法院，總召一向由柯建銘同額競選、少有出現挑戰者；不過，隨著去年大罷免行動失利，黨內逐漸浮現檢討聲浪並歸咎於柯建銘，甚至要求其「休息」。

縱橫國會超過20年的柯建銘，長年擔任黨團總召，此次出現挑戰者，掀起政壇高度關注。身為5屆立委的蔡其昌選擇此時表態參選，他表示，此舉並非出於權位競逐，而是希望回應黨內的信任與期待，並期盼朝野討論能回到制度、理性與溝通，聚焦人民真正關心的議題。

隨著「柯蔡之爭」態勢逐漸成形，外界關注民進黨團內部是否將先行溝通或協調。對此，柯建銘指出，「時間還早，不要急，一切按程序走，先協商。」

