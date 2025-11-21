蔡其昌談CPB成立隱憂！中提升國際棒球聲量 台灣恐無法拿國旗進場

蔡其昌談中國CPB背後目的。（資料畫面）

中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今（21 日）專訪時談及中國成立的「中國棒球城市聯賽」（CPB）一事表示，該聯賽雖規定要有台港澳選手，實質上主要針對台灣，他指出，中國推動棒球的目的在於提升其國際棒球的影響力；一旦聲量增加，台灣未來可能在棒球項目面臨與其他運動相同的情況，包括無法拿國旗進入國際賽場，他坦言這是「可預期的路徑」。

「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，規定各隊須至少有10名台港澳球員，蔡其昌今日上「新聞放鞭炮」節目接受周玉蔻專訪時指出，港澳沒有選手，因此其實就是鎖定台灣，他表示，站在聯盟會長角度，各國要推動棒球都樂觀其成，但沒看過任何國家，包含剛開打的阿拉伯聯盟，也沒指定要特定國家選手，所以CPB才會讓大家覺得很奇怪，引發關注。

除此之外，蔡其昌提到，CPB聯盟與球隊的標誌都與台灣相近，全世界在推動棒球沒有人這樣做過，中國目前在棒球領域的國際聲量很低，台灣能拿著國旗出現在國際棒球賽場上，那未來中國推動棒球，其目的就是強化其對棒球的影響力，未來台灣可能面臨與其他運動相同的限制，「然後有一天就會發現，棒球突然跟其他運動一樣，我們不能拿國旗進場了」。

至於是否會有台灣選手前往CPB，蔡其昌表示，球員要去就業，他沒什麼意見，但他要提醒大家，背後統戰的這個事情要小心，而站在他的立場，他也會盡他的能力去守護。





