蔡其昌選綠總召盼朝野溝通 黃國昌酸：不理性飆罵的都是民進黨團幹部

針對蔡其昌宣布角逐下會期民進黨團總召，並表示盼朝野能回到理性溝通，民眾黨主席黃國昌今天（30日）表示，黨團協商時人身攻擊的都是民進黨團幹部。（圖／李智為攝）

立法院即將迎來新會期，民進黨立委蔡其昌宣布角逐民進黨團總召，並表示盼朝野能回到理性溝通。對此，即將卸任的民眾黨團總召黃國昌今天（30日）說，蔡其昌業外事務蠻多，可能不太常在立法院活動，沒注意到立法院實際運作的狀況，黨團協商時，民進黨委員相關發言，或許就知道，不理性飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，都是民進黨團幹部。

針對蔡其昌宣布角逐民進黨團總召，黃國昌今天在記者會上回應，民進黨內民主要選誰當總召，他們不會置喙。民眾黨團在立法院裡問政，本來就是基於理性在討論政策，可能蔡其昌不太常在立法院活動，他業外事務還蠻多的，可能沒注意到立法院實際運作的狀況。

廣告 廣告

黃國昌表示，若蔡其昌有空，看黨團協商時民進黨委員相關發言，或許就知道，不理性飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，甚至罵完人就落荒而逃的，好像都是民進黨團的幹部，「這個是哪門子理性溝通的風範？」

此外，創黨主席柯文哲昨受訪時表示，「藍白合」，也可以變成「藍白分」，「分」是分工合作，但對於是否可能變成分手，「什麼事都有可能」，此話一出引發熱烈討論。

面對媒體問及此事，黃國昌冷笑反問，「柯文哲說藍白分，不是就分工合作嗎？」媒體下標不管後面講的是分工合作，再無限想像不斷放大，其實沒有必要。

黃國昌說，自己跟國民黨主席鄭麗文接受戰鬥藍召集人趙少康大哥訪問，他跟鄭麗文的溝通非常直接、順暢。他也當面跟鄭麗文講，兩黨合作為的是重要的目標和政策願景，民眾黨和國民黨有不同政策主張，但在一些重要目標上，有共同目標可以相互合作。

黃國昌強調，他們現在非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政，一天到晚分裂台灣，把台灣搞得四分五裂的民進黨政府。而在這個目標下，兩黨有各自擅長的領域，大家在各自工作崗位把事情做好，加起來才會像三角形的兩邊一定大於一邊。

黃國昌說，這個戰略戰術當時也獲得鄭麗文認可，至於柯文哲講分工合作，講得一點都沒有錯。兩個不同政黨分工合作，做好自己的事情，才是現在最重要的事。



回到原文

更多鏡報報導

正式卸任立委！黃國昌親曝離職規劃：2／1成立競總、登錄律師重批法袍

中配李貞秀將任立委！陸委會指未接獲放棄國籍證明 黃國昌：依法處理

賴清德籲在野勿推翻台美談判成果 黃國昌轟「自導自演」：根本還沒送到立院

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出