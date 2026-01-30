蔡其昌選總召喊朝野理性溝通！黃國昌竟酸：不常在立院，業外事務多

政治中心／綜合報導

民進黨近期展開黨團幹部改選登記，現任總召柯建銘登記續選，立委蔡其昌也登記參選總召，挑戰柯建銘。蔡其昌其中一個訴求「期盼朝野的討論能回到制度理性與溝通」。對此，即將卸下立委職務的民眾黨團總召黃國昌竟酸酸地說，可能蔡其昌不太常在立法院活動，業外事務還蠻多的，沒有注意立院實際運作狀況不理性飆罵好像都民進黨團幹部。

黃國昌表示，第一民進黨自己黨內民主要選誰當總召，民眾黨團不會置喙。第二台灣民眾黨團在立法的問政，本來就是基於理性在討論政策，可能蔡其昌不太常在立法院活動，他業外事務還蠻多的，可能沒有注意立院實際運作狀況，蔡其昌如果有空看一看在黨團協商的時候，民進黨委員相關發言，或許就知道在不理性飆罵、指著別人的鼻子做人身攻擊，甚至罵完人就落荒而逃，好像都是他們民進黨團的幹部。

黃國昌說，蔡其昌是不是會當選總召自己不知道，但他認為蔡其昌即使不當選總召也可以發揮他影響力，勸勸民進黨團幹部，不要出現不理性甚至人身攻擊，甚至完全不尊重其他的人，自己的話講完轉身就跑罵完就跑，這是哪門子理性討論的風範。

黃國昌最後強調「我講話都有所本」，蔡其昌如果有興趣的話，看看最近幾次黨團協商畫面就不難理解他說的話。

