蔡其昌選總召拔柯？沈政男揭賴清德「一石二鳥」之計：一錯再錯

民進黨立委蔡其昌登記參選黨團總召，將與尋求連任的柯建銘競爭，他透露，總統賴清德確實曾在一次偶然的機會中，向他表達希望能在立法院多多幫忙。經常評論時事的精神科醫師沈政男指出，賴清德去年就決定用蔡其昌實行「一石二鳥」之計，結果是一錯再錯，不僅台中市長候選人派錯人，拔掉柯建銘也為時已晚。

沈政男今天表示，蔡其昌決定參選民進黨黨團總召，還說考慮了兩週，但其實他考慮了好幾個月。2025年10月中旬，民進黨決定徵召何欣純參選台中市長時，那時蔡其昌自己爆料，賴清德要他留在中央幫忙，地方讓何欣純去打拼。這句話是賴清德的一石二鳥之計，也就是讓何欣純去選台中市長，而蔡其昌留在立法院，要取代柯建銘當黨團總召，「可見那時候蔡其昌就已經大概知道賴清德的意思了。」

沈政男指出，賴清德為什麼要換掉柯建銘？就因為大罷免大失敗，社會各界有究責的呼聲，而柯建銘被視為頭號戰犯；那時賴清德期待黨團幹部全部改選，但柯建銘拒絕，堅持做到2026年2月。民進黨黨團三長，總召任期一年，幹事長與書記長任期半年，還有副幹事長與副書記長各兩位，合稱黨團七長，2025年8月下旬，其他六長都不再續任，只有柯建銘留任「這時賴清德能否動用黨紀，要求柯建銘辭職？師出無名啊！因為連賴清德也支持，至少不反對大罷免。」

沈政男說，在2025年1、2月，賴清德對大罷免並不支持，據游盈隆說，當時賴曾在中常會表示，面對立院僵局，還有憲法救濟的管道，只尊重公民團體的自發行動，時任民進黨秘書長林右昌則是直接反對大罷免，當然就代表賴清德的意思。但賴清德後來還是支持大罷免，原因可能出在民進黨認為，大罷免氣勢很旺，民調也顯示可以罷掉不少藍委，於是賴清德也決定支持了，「那時我看了民調就發現，根本一席都罷不掉。」後來賴清德就發表「團結十講」，加上台南風災處理不好，大罷免就大失敗了。

沈政男分析，大罷免表面上是柯建銘帶頭，但理論基礎來自發明「認知作戰」的那個人，這導致了近年台灣社會瀰漫的抹紅陰謀論，罷免團體把「中共同路人」、「在地協力者」，直接升高到「消滅匪諜」。既然大罷免大失敗，抹紅陰謀論的源頭就該被處理，但賴清德根本沒有自省能力，不只沒有拔掉此人，還變本加厲繼續走那一套抹紅陰謀論。

沈政男認為，即使蔡其昌取代柯建銘也於事無補，大家不會認為是為了大罷免在究責，而是賴清德除掉了心頭大患。早在2024年底，賴總統提出大法官人選，但民進黨團竟然不配合，當時他早已對柯建銘相當感冒了。現在，柯建銘已經沒有任何影響力，政治生涯實質上已經結束，當不當民進黨黨團總召，社會已不在乎了。

不過，沈政男也說，若蔡其昌沒辦法取代柯建銘，又是柯建銘續任，絕對又會繼續三不五時扯一下賴清德後腿。所以蔡其昌必須成功，絕對要換下柯建銘，「我的判斷，應該賴清德的意志還是能夠貫徹啦。」至於台中市長選情，顯然這一局就是國民黨的，如果台中市長沒選上，柯建銘也沒換掉，或者換掉以後社會各界也不在乎，等於賴清德的一石二鳥成了一錯再錯。

