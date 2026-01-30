蔡其昌：參選總召是「必然承擔」 總統曾表達盼在立院多幫忙

立法院新會期將於2月1日展開，民進黨團啟動黨團三長改選。曾任立法院副院長的新潮流系5屆立委蔡其昌昨宣布參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期將於2月1日展開，民進黨團啟動黨團三長改選。曾任立法院副院長的新潮流系5屆立委蔡其昌昨宣布參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。蔡其昌今天受訪坦言，自己想了很久，最後覺得這是使命、是必然的承擔，因此毅然決然接受；至於總統有無「勸進」，他說，沒有到勸進，黨內同志希望他能夠多點承擔，總統也曾偶然表達，希望在立法院多多幫忙。

立法院第11屆第4會期即將落幕，下週起迎來第5會期。民進黨團日前發函給黨團成員，幹部登記截止時間為30日下午5時；據黨團組織規程規定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者為當然候選人。

蔡其昌今天上午在黨團大會前受訪表示，黨團每年都會發(幹部)意願調查表，昨天他已經送出去了。媒體詢問，總統賴清德有無勸進他選總召？他說，「沒有到勸進」，很多黨內前輩給予鼓勵跟期許，黨內同志希望他能夠多一點承擔，「總統有一次很偶然機會也表達，希望在立法院多多幫忙。」

由於蔡身兼中職會長，是否憂心因經典賽分身乏術。蔡其昌回應，他過去當了5年的聯盟會長，會長不需要上班也沒薪水可以領，只有重大事項要出席、重大事務要主持開會，國家隊運作本來就有一套完整制度，本來就有很多優秀幹部協助，這不會產生很嚴重衝突。

他表示，黨團運作的方法有很多，黨團運作中，總召、幹事長、書記長各要扮演什麼角色，也會隨著每次組合不同而進行調整，對他來說會比較辛苦，但不至於產生很大的衝突。

對於後續是否與柯建銘聯繫協調？蔡其昌說，這本來就是程序，登記完後，不管哪個幹部若有多人登記，程序上就會協調，還有一段時間。媒體追問，是否可解讀為「賴系」與「非賴系」對決？蔡回應，沒這個問題，他跟柯總召感情也不錯，過去他當幹事長時，兩人配合也很好。

蔡其昌表示，柯建銘是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，他的努力大家都有看到的，每個階段都必須有人出來承擔，民主政治、政黨政治往下走，這都是必然的過程。對他來說，柯總召是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。

媒體詢問，蔡對選總召的心路歷程，為何會出現轉折？蔡其昌坦言，自己想了很久，當中有很多個人因素，作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，「想一想，最後覺得這是一個使命、是必然的要走承擔，就毅然決然接受。」

民進黨立委王世堅認為柯建銘風格極端，應跟在野黨協調溝通，未來若擔任總召其風格為何？蔡其昌表示，民進黨是多元、大鳴大放的政黨，每個委員都有自己主張、處理事情的態度，這是民進黨傳統，王世堅是黨內優秀同志、他有自己的想法很正常，但最終還是要黨團會議討論、決定方向，多溝通是一定要的，這是民主政治精髓，多一點善意與理解，不管誰當總召都是必要的作為。

