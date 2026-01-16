蔡其昌：將公布新款TEAM TAIWAN商品販售訊息

（中央社記者王揚宇台北16日電）世界棒球經典賽台灣隊昨天開訓，球員與教練身上穿的TEAM TAIWAN服裝引起討論，球迷敲碗問中職會長蔡其昌何時可以購買。蔡其昌今天受訪說，原先預計下週公布販售資訊，但因球迷反應熱烈，聯盟考慮提早公布。

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊15日在高雄國家訓練中心展開集訓，選手與教練身穿印有TEAM TAIWAN字樣服裝，不少球迷希望購買，因此敲碗身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，讓球迷們可以早日穿上這些服裝，一起幫台灣隊加油。

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪表示，開訓典禮結束後，很多球迷及立法院助理都在敲碗，希望購買選手昨天所穿的帽T及教練所穿的帽T外套等商品。

蔡其昌指出，這些服裝是今年新款的TEAM TAIWAN系列商品之一，聯盟已做好準備，與聯盟配合的廠商也在加緊生產，相關販售資訊原本預計下週公布，不過球迷高度關注此事、反應熱烈，聯盟考慮提早公布。

此外，世界棒球經典賽將於3月登場，台灣隊所在的C組15日晚間開賣非日本隊場次的票。數十萬人湧入售票網站搶購，台灣出賽場次一票難求，數個日本知名的售票網站目前皆全數售罄。

蔡其昌說，這真的超乎預估，但票務是日方處理，他過去也多次溝通，日方有其賣票方式；關於台日大戰一票難求，他說，目前結合民間的募資平台，希望在東京找一個室內場地舉辦台灣之夜（應援晚會），讓無法進場應援的球迷，可以聚在一起為台灣隊加油。

蔡其昌表示，目前還在努力解決一些問題，包括場地出借、談公播權利等，聯盟會配合民間發起單位，讓這件事可以達成。

2026台日棒球國際交流賽將在2月25日至28日舉行，邀請日職福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊來台，與世界棒球經典賽台灣隊、中職球隊交手。（編輯：蘇龍麒）1150116