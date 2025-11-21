蔡其昌：棒球員若赴中當樣板羞辱國家 球迷吞不下去

（中央社記者王揚宇台北21日電）中國棒球城市聯賽引挖角疑慮，也引發統戰質疑。身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天受訪說，如果球員要去全世界找工作，他意見不大，倘若只是去當樣板，回過頭來羞辱自己的家（國家），相信球迷吞不下這口氣。

中國成立中國棒球城市聯賽（CPB），明年初才要開始賽事卻已爭議不斷，包括明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」等。運動部政務次長鄭世忠12日在立法院備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。

蔡其昌今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪，對於CPB引起挖角疑慮等議題，提出相關看法。

蔡其昌說，各國推動棒球，站在會長角度，都樂觀其成，但中國為何會引起各界注意，就是因為有一個國家鎖定台灣、要台灣的球員，全世界推動棒球的國家，沒有人會這樣幹。

蔡其昌認為，棒球國際比賽時，球迷可以拿著國旗進場幫中華隊、台灣隊球員加油，因為中國在棒球這個領域的國際聲量很低，沒有什麼影響力，因此中國推動棒球背後的目的，就是要強化其對於棒球的影響力，然後有一天台灣就會突然發現，棒球和其他運動一樣，球迷不能拿國旗進場。

蔡其昌指出，至於球員就業，這是另外一個層面的問題，他常說如果球員要去全世界找工作，他的意見不大，但如果只是去當人家的樣板，然後回過頭來羞辱自己的家（國家），台灣球迷當然吞不下這口氣。

周玉蔻詢問，此案是否涉及國安問題。蔡其昌說，他沒有司法調查權，因此不會知道，得視國安局、陸委會怎麼認定，他只是作善意提醒，要注意背後統戰以及工作權益。（編輯：蘇志宗）1141121