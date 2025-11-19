蔡其昌、王世堅遭點名參選桃園市長！他神回：推蔡會贏喔

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

中職會長、民進黨台中立委蔡其昌、台北市立委王世堅先後遭媒體點名參選桃園市長，對此，蔡其昌今(11/19)回應，沒有此事，別亂派工作給他；王世堅則笑著表示，蔡其昌最強，自己認為推蔡會勝利。

針對參選桃園市長的傳聞，蔡其昌上午於立院被問到此事時，先是愣了一下，接著表示，太多工作給我了，此時恰巧碰到另位也被傳要選桃園市長的王世堅，王世堅笑著指向蔡其昌說：「他最強，我覺得推他會勝利。」

針對媒體報導蔡其昌要選桃園市長的傳聞，蔡其昌再三表示「沒有啦」，不要亂派工作啦。

