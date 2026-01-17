蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取

照片來源：蔡其昌辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

中華職棒會長、立法委員蔡其昌今（2026）年宣布，推出新版「TeamTaiwan尚勇」春聯，特邀書法家王振邦親題，將TEAM TAIWAN字形，融入台灣島嶼輪廓，筆畫之間是土地形狀，也凝聚台灣精神，下方的「尚勇」來自去年發出的一百萬張《台灣尚勇》春聯，「那不只屬於一場比賽，而是我們的共同記憶」，甫推出就引起全台熱潮。

蔡其昌今（17）日一早在家鄉台中清水親自首發，吸引超過2000人排隊，排隊人龍一度漫延周邊馬路，首位民眾更是凌晨3時就來排隊。下午則移師去年大爆場的台中水安宮前廣場發送，更湧入超過8000人排隊領取，合計首日便發送兩萬張春聯，許多民眾爭相合影簽名，還有人攜帶職棒相關紀念品請求簽名，場面氣氛沸騰，展現超高人氣。

今日首發活動立委何欣純、教育部次長張廖萬堅、議員何文海、林祈烽、張耀中等人也都出席同樂。

照片來源：蔡其昌辦公室

蔡其昌表示，每年都會準備春聯與鄉親分享新春喜氣，去年適逢台灣隊在12強賽勇奪冠軍，讓「台灣尚勇」精神深植人心，也引起全國熱潮。今年推出的「Team Taiwan 尚勇」2026限定版，承載的不僅是新春的祝福，更是台灣人的自信與驕傲，希望每位民眾在新的一年，都能將這份「Team Taiwan」的勇氣帶回生活中，一起尚勇。

「想不到新版春聯同樣引起大批民眾敲碗爭相索取，因此選在今天，回到家鄉清水及台中舉辦兩場親發活動，要把新年祝福親自交到大家的手中。」蔡其昌強調，為滿足全國民眾需求，明日中午11時起，將同步開放全國319個免費公開索取點供領取，詳細資訊將公佈於他的社群平台帳號，邀請所有喜歡該春聯的民眾，前往鄰近公開索取點踴躍領取，共同感受「Team Taiwan尚勇」的台灣精神與新春喜氣。

照片來源：蔡其昌辦公室

