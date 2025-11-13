蔡凡熙公開台南私房美食 林映唯最愛騎車亂逛

蔡凡熙（右）、林映唯推薦台南美食。（天下南隅提供）

蔡凡熙、林映唯（小美）在台南出生，對此地有深刻情感，應「天下南隅」邀約，公開私藏的地圖和行程，將城市魅力變成一場旅途體驗，

蔡凡熙對台南記憶直接、接地氣，「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」他笑著說，「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」

蔡凡熙（右）、林映唯都是台南人。（天下南隅提供）

走在國華街，你很難錯過「逍遙果汁」，攤子不大，木瓜牛奶不浮誇，有一種老派的節奏感，是蔡凡熙家裡開的店。他認為台南人的特質就是「不需要跟風」，「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」

廣告 廣告

林映唯（小美）對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」

林映唯對台南的記憶是一種溫度。左為蔡凡熙。（天下南隅提供）

她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄，「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」她說台南人之間的距離很近，那種親切感不是熱情，而是誠實的生活。

更多中時新聞網報導

世界科技錦標賽》格里芬本季抱3冠 驚喜迎新婚

腎病風險高11倍 糖友篩檢要快

曾沛慈貼鮮肉熱舞喊老公不要看