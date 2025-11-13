蔡凡熙回台南 內舉不避親推親姊果汁店

蔡凡熙家裡在國華街開店。（天下南隅提供）

林映唯（小美）與蔡凡熙受旅館品牌之邀，分享台南生活，台南出生的他說「我所有有記憶的成長都在台南，第一次打工、第一次演戲、第一次被罵都在這裡。走進市區的每一條路都有回憶。」

蔡凡熙說，「雖然現在工作在台北，但每次回到台南就會有一種滿電的感覺，可以好好放鬆、講台語、跟老朋友吃飯，整個人都變回原來的自己。」他認為台南人的特質就是「不需要跟風」。「這裡的人都有自己喜歡的味道與風格，不會為了流行而改變。這種自在、這種真實，就是我最喜歡的台南。」

廣告 廣告

林映唯（小美）與蔡凡熙受旅館品牌之邀，分享台南生活。（天下南隅提供）

林映唯（小美）對台南的記憶是一種溫度。她說：「我從小在台南長大，北上求學之後就一直留在台北，也因為離開了，才更能感受到台南的不同。那裡的生活很柔軟，什麼事情都不用太快，有一種『生活在發酵』的節奏。每次回去，都會覺得心被重新充電。」

她回憶學生時期常常和朋友在市區亂晃，沒有目的，只是騎著車穿梭巷弄。「有時候經過某條路，聞到某家小吃的味道、聽到熟悉的老歌，就會覺得自己又回去了。」

林映唯從小在台南長大。（天下南隅提供）

「天下南隅」邀請在地出身、對家鄉情感深厚的林映唯（小美）與蔡凡熙，擔任「引路人」。他們打開記憶裡台南的街巷、果汁攤、咖啡館與夜晚酒吧，帶領旅人不只是來旅行，而是「住進他們的台南」。

走在國華街，逍遙果汁就是蔡凡熙家裡開的店。果汁從攪拌機倒進杯子的那一刻，時間好像慢了下來。這裡沒有裝飾過的浪漫，只有真實。無名米糕。幾張小桌子，排隊的人總是安靜地等。盛在陶瓷碗裡的小米糕，上頭鋪著滷肉，濃郁的醬香會悄悄溢進鼻尖。湯匙敲到碗的聲音，混在台南的午後氣溫裡，是屬於老城的聲音記憶。紅磚布丁用35年提煉出屬於台南的甜，跟著一起品味這獨一無二的滋味。

廣告 廣告

「我們相信旅行是一種共創。希望旅人不只是『造訪』，而是感受台南的生活方式。」天下南隅董事長特助林子鈞分享：「台南，有人說它老派，有人說它文青，但對真正住在這裡的人來說—它就是很酷的。一間開了三十年的果汁攤能和設計感十足的餐酒館並存比鄰，一杯日常的紅茶能和冠軍調酒在國際媒體的同一頁；期待旅人們以天下南隅為家，從我們與兩位台南在地藝人共同推薦的19個店家開始，分享更多旅途中的新發現。

更多鏡週刊報導