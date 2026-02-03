蔡凡熙買錶不失心瘋「有兒子要養」 認被MIDO新品牌大使李鍾碩帥到

手錶對蔡凡熙來說不僅是造型搭配。美度表提供



蔡凡熙今（2╱3）演繹美度表（MIDO）全新Multifort 8 One Crown單錶冠腕錶，並與品牌一起公布李鍾碩頂替金秀賢接任品牌大使，看著韓國男神的影片直讚：「他非常帥氣。」品牌也透露今年有望邀李鍾碩再度來台。

2026年對是蔡凡熙來說是非常特別的1年，除主演電影《雙囍》2月17日上映， 還有Netflix的《百萬人推理》和《急診室的奇蹟》會播出，「我接下來3月、5月也有一些新的電影跟影集要準備拍攝，現在也在做一些前期的規劃」。

也因《雙囍》，蔡凡熙表示整個農曆年假都要跑北中南映後，因此沒時間陪家人，「今年我有提前跟我媽說沒有辦法回台南跟她一起擺果汁攤，我跟她說看年後要不要上台北吃飯，但幾個月前我們有全家一起去旅遊，就把它當作是過年」。也透露孝親紅包考慮換成手錶，「我剛看到幾支，我覺得還不錯」。

3年前蔡凡熙也曾出席Multifort TV Big Date發表會，談到這段期間的改變，他說：「我不敢說成熟許多，但我會覺得我變得比較沉穩一點，思考事情比較多面向，我好像沒有變太多。」

李鍾碩接任美度表品牌大使。美度表提供

手錶對蔡凡熙來說不僅是造型搭配，他也靠運動錶測心率，尤其在《急診室的奇蹟》演急診醫生後，更覺得精準控制時間是非常重要的事，「我覺得我每1天都過的很充實，我差不多中午12點起床，為3月要拍的電影學爵士鼓、烏克麗麗，下午就會去健身，因為5月那部是要壯的，接著吃晚餐，吃完再去散個步，回來再跟狗玩一下就要睡覺。把時間掌控好去做好每一件事情，人生就會非常快樂」。

至於是否想添購新年行頭或把手錶當禮物？蔡凡熙說：「以前我都會想說要送給媽媽、姊姊或是送給心愛的人，今年對我來說是嶄新的 1年、也是改變的1年，所以我決定送1支 Multifort 8 One Crown給我自己，我覺得藍色很適合我，而且它有很多不同錶帶，我平常穿的比較休閒嘻哈，戴它也沒有不適合。」

蔡凡熙 看著手上的Multifort 8 One Crown愛不釋手：「我非常喜歡海，我看到表面是藍色的，它很像波紋，剛剛在外面拍照剛好陽光灑進來，它其實很像陽光印在海平面的感覺，這個光感覺好像置身大海一樣，就像我有時候跟著大海漂流，但有時候也要像大海一樣勇敢。」被拱乾脆包色，他笑說：「如果有打折的話，我算蠻理智的，因為畢竟還是有家和狗兒子要養。」

