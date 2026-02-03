蔡凡熙過年不回台南果汁攤！突脫口「有兒子要養」 春節行程全曝光

記者宋亭誼／台北報導

男星蔡凡熙2017年憑藉《通靈少女》打開知名度，之後在多部影視作品都能看見他的身影，近來也將以賀歲電影《雙囍》、醫療職人劇《急診室的奇蹟》、跨世代推理偵查影集《百萬人推理》與粉絲見面，蔡凡熙今年春節期間行程滿檔，工作節奏緊湊，不過他樂在其中，表示2026年「是非常特別的一年」。

蔡凡熙今年春節期間工作滿檔。（圖／記者趙于瑩攝影）

蔡凡熙參演的賀歲電影《雙囍》將於2月17日（大年初一）上映，意味著他整個過年期間都得投入宣傳、跑映後活動，他今（3）日出席MIDO美度表新品發布記者會，透露自己早已先向家人打好預防針，「我有提前跟我媽說沒辦法回台南跟她一起擺果汁攤 ，然後有跟她說看年後要不要上台北吃個飯」，不過全家人幾個月前曾一起出遊，多少彌補他無法在春節陪伴家人的遺憾。

蔡凡熙3年前也曾出席品牌發表會，談到這段期間的改變，他表示：「我不敢說成熟許多，但我會覺得我變得比較沉穩一點，思考事情比較多面向，我好像沒有變太多。」蔡凡熙對品牌新品愛不釋手，現場馬上被拱「包色」，不過他笑說：「如果有打折的話，我算蠻理智的，因為畢竟還是有家和狗兒子要養。」

蔡凡熙只能等年後再找時間和家人吃飯補過節。（圖／記者趙于瑩攝影）

蔡凡熙出道以來不斷跨越類型框架，從溫暖陽光的形象到深情角色。為了迎接其它新作，他每天維持高度自律的健身鍛鍊與體態管理，也積極練習英文與台語，以滿檔節奏推進自我要求。2026年對蔡凡熙而言，是能量強大的全新年度，除了電影《雙囍》將於大年初一上映，他與霍建華、楊謹華主演的Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》也定檔第四季播出。

蔡凡熙在劇中飾演在急診高壓下堅韌成長的年輕醫師，直面生死與倫理考驗，於第一線的生命抉擇中演繹深刻的人性拉扯，從喜劇的明快節奏轉入醫療劇的厚實情感，展現出他截然不同的表演層次。

