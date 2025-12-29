蔡力行現炸薯條給你吃！ 繼竹科台積電餐廳後、聯發科員工餐廳也有麥當勞了

聯發科執行長蔡力行今天現身麥當勞炸薯條。資料照



不僅新竹台積電餐廳有麥當勞可吃，聯發科員工餐廳麥當勞趕在今年底也正式進駐！聯發科執行長蔡力行今天現身員工餐廳，特地現炸薯條給員工，為員工獻上熱騰騰的祝福！有網友笑稱，看到發哥回歸麥當勞Logo本業，不忘初心，真是感動!

聯發科在官網表示，致力提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近 100 間廠商合作，每日平均將近 3 萬人次用餐。這次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅拓展餐飲選擇的多樣性，更展現公司持續優化員工體驗的承諾。

廣告 廣告

​

聯發科也指出，在 12/29 的開幕日，聯發科副董事長暨執行長蔡力行更是驚喜現身，親自參與快閃活動，為同仁送上熱騰騰的祝福。從先進的技術研發到優質的餐飲福利，始終堅持國際級的高標準，致力打造讓人才「有感」的幸福職場，成為同仁創新突破的後盾！

更多太報報導

資金換檔！00990A掛牌首周投資人數暴衝居冠 ！人氣力壓被動ETF

好壞AI明年見真章！ 主動ETF主打趨吉避凶 00987A壓軸登場

2025年封關前強震！台積電穩軍心工安系統運作正常、台股兩萬八持續盤堅