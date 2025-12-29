蔡力行親自鏟薯條！麥當勞進駐聯發科新竹總部 同仁笑稱：這員工很親切

麥當勞今日進駐聯發科新竹總部，副董事長暨執行長蔡力行更驚喜現身。（翻攝自聯發科臉書粉專）

麥當勞今日正式進駐聯發科新竹總部，副董事長暨執行長蔡力行驚喜現身，鏟薯條給員工吃，讓全場嗨翻。

聯發科因為Logo為金色大寫「M」，在科技業被戲稱為「麥當勞」，同時聯發科員工也因此自稱為「鏟薯條的」。今日聯發科新竹總部員工餐廳正式迎來麥當勞進駐，讓聯發科與「真正的麥當勞」迎來夢幻聯動，更有眼尖員工發現店內員工有位熟悉身影，竟然是聯發科副董事長暨執行長蔡力行本人，也讓公司同仁笑稱：「這員工很親切。」

聯發科致力提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近 100 間廠商合作，每日平均將近 3 萬人次用餐。此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅拓展餐飲選擇的多樣性，更展現公司持續優化員工體驗的承諾。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行驚喜現身員工餐廳親自鏟薯條給員工。（翻攝自聯發科臉書粉專）

在29日的開幕日，聯發科技副董事長暨執行長蔡力行更是驚喜現身，親自參與快閃活動，為同仁送上熱騰騰的祝福。聯發科表示，從先進的技術研發到優質的餐飲福利，聯發科技始終堅持國際級的高標準，致力打造讓人才「有感」的幸福職場，成為同仁創新突破的後盾！



