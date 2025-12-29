蔡力行親自「鏟薯條」！聯發科速食店開幕掀熱議 麥當勞回應了

聯發科技執行長蔡力行親自鏟薯條，慶祝麥當勞開幕。（聯發科技提供）

許多公司為了方便員工用餐，可能會設置員工餐廳，不過不少科技業公司更進一步，邀請各大餐廳品牌進駐。連鎖速食龍頭麥當勞今（29）日傳出進駐聯發科員餐，CEO蔡力行更親自現身「鏟薯條」，消息曝光引發熱議。對此，麥當勞也出面回應，「不好意薯，這位店員怎麼有點眼熟⋯？」

聯發科英文簡稱為「MTK」，因為開頭的M，因此也被科技業人士笑稱是麥當勞，員工需要「鏟薯條」。今日聯發科的麥當勞正式開幕，蔡力行現身員工親身鏟薯條，讓員工忍不住在Threads發文表示，「聯發科真的從上到下都在鏟薯條⋯」，更有不少員工搶著合照。

對此，許多網友紛紛回應，「這包薯條很貴，員工時薪比我年薪高」、「今年的分紅跟那包薯條一樣沒加滿」、「他的時薪，是從員的工分紅裡面拿出來給嗎」、「以後主管罵人會不會變成：明天給我下去鏟薯條」、「大老闆親自裝薯條」、「可以叫他現炸不要鹽嗎？」、「客訴他試試看」；連麥當勞也親自現身回覆，「不好意薯，這位店員怎麼有點眼熟⋯？」

針對麥當勞開幕，聯發科說明，聯發科技致力提供同仁多元美味的餐飲服務，全台辦公室與近100間廠商合作，每日平均將近3萬人次用餐。此次聯手麥當勞進駐新竹總部員工餐廳，不僅拓展餐飲選擇的多樣性，更展現公司持續優化員工體驗的承諾。

