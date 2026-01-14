蔡卓妍首度證實戀情！小10歲新歡身分曝光

娛樂中心／林依蓉報導

43歲的香港女星蔡卓妍（阿Sa）在結束與「百億富三代」石恆聰的多年感情後，感情生活一直備受關注。2025年11月，阿Sa曾被港媒爆出與年輕10歲的健身教練Elvis（林俊賢）發展新戀情，引發熱烈討論。直到近日，她與好友阿嬌（鍾欣潼）一同出席尖沙咀的公開活動，面對媒體追問這段戀情傳聞時，阿Sa大方回應「你們可以刪去緋聞兩個字」，首度正式對外宣布新戀情，吸引外界目光。





蔡卓妍大方認愛「小10歲」健身教練！她霸氣宣告：「緋聞」兩字可以刪了

2025年11月，阿Sa(右)曾被港媒爆出與年輕10歲的健身教練林俊賢(左)發展新戀情，引發熱烈討論。（圖／翻攝自IG@elvischunyinlam）

43歲的香港女星蔡卓妍（阿Sa）自從與「百億富三代」石恆聰分手後，外界便對她的感情生活充滿好奇。昨（13）日，她與好友阿嬌（鍾欣潼）一同出席尖沙咀的公開活動，當媒體再度問及她與健身教練林俊賢（Elvis）的關係時，她這回不再低調，大方回應「你們可以刪去緋聞兩個字」，首度親口證實兩人的戀人關係。談及這段新戀情帶來的變化，阿Sa透露在男友的影響下開始愛上登山，生活變得更健康。面對媒體調侃她是否有「幸福肥」的跡象，阿Sa則幽默回應「真的很幸福啦！但有沒有胖就別提了」，看得出她對這段關係信心十足。





蔡卓妍大方認愛「小10歲」健身教練！她霸氣宣告：「緋聞」兩字可以刪了

年僅33歲的Elvis不僅是健身教練，更是連鎖健身工作室的老闆，曾指導過多位圈內藝人。（圖／翻攝自IG@elvischunyinlam）





據了解，年僅33歲的Elvis不僅是健身教練，更是連鎖健身工作室的老闆，曾指導過多位圈內藝人，月收入推估約40萬新台幣。儘管事業有成，但Elvis私下生活極其低調務實，常被捕捉到搭乘大眾運輸工具或在平價餐廳用餐。事實上，這段關係早在2025年便有跡可循，當時Elvis曾因分享一張抱著阿Sa的愛貓照片引起猜測，隨後兩人也頻繁被捕捉到低調同框的身影，不僅私下互動緊密，更曾一同現身紅館觀賞林家謙的演唱會。如今阿Sa親自大方認愛，讓這段姊弟戀正式浮上檯面，外界也紛紛為兩人送上誠摯祝福。













