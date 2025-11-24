蔡博丞全新創作 舞作「網」登2026台灣國際藝術節

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）台法文化獎得主、B.DANCE藝術總監蔡博丞全新創作「網」，以舞作探討人在制度、關係與歷史之網中所承受的拉扯與失語，將受邀在2026台灣國際藝術節（TIFA）首演。

根據國家兩廳院今天發布的新聞資料，丞舞製作團隊（B.DANCE）長年活躍於國際舞台，這次蔡博丞新作「網」靈感來自全球動盪不安的社會脈動與戰火現場，演出以5段結構呈現，從誕生、纏結、沉網，到裂解與再織，展現從無聲到發聲、從困頓到彼此扶持的過程。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，台灣創作者以此刻的生命經驗回望土地與人，展現當代劇場創作的深度與厚度，也體現TIFA持續將台灣藝術能量穿透國際的核心精神。

2026台灣國際藝術節邁入第18屆，今天公布16檔精彩節目，邀請美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞與台灣等9國藝術創作者，推出共106場演出，於2026年3月8日至5月30日期間登場。節目將於今年12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。

劉怡汝表示，劇場的迷人之處，在於它總在「變與不變」之間持續閃耀，「2026TIFA從經典重現到新世代創作，藝術家以各自的語言回應時間的流動，呈現劇場的無限可能。」

其他藝術節作品，還包括現任兩廳院駐館藝術家之一的王宇光繼於2024秋天藝術節演出後，再度回到兩廳院舞台。王宇光的「捺撇 duo」歷經7年淬鍊，首次於台灣劇院空間正式亮相，邀請其師蘇安莉，以及老師的老師、國家文藝獎得主古名伸共同登場，以跨世代身體對話書寫關係的本質。

台北室內合唱團「島嶼上沒有四十四隻石獅子」由作曲家林桂如與導演洪千涵攜手，將打破觀眾對合唱形式的概念，以聲音與劇場交織屬於此地的島嶼記憶。

兩廳院駐館藝術家團隊之一的僻室House Peace，與在地實驗ET@T創作「獸靈之詩：頭骨的召喚」，運用VR與MR技術將台灣原創文學轉化為XR劇場，展現台灣表演藝術跨媒介創作的未來可能。

這次TIFA也有舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許（Pina Bausch）的最後創作「如石頭上的青苔」，兩廳院歷經多年終於克服萬難邀演，讓這部指標性作品得以與台灣觀眾相遇。法國拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labèque）以雙鋼琴挑戰菲利普．葛拉斯（Philip Glass）前衛文本「考克多三部曲」，重述光影與詩意的音樂宇宙。（編輯：張雅淨）1141124