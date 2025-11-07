蔡反停砍年金 醫酸不甘寂寞：權力太迷人

▲前總統蔡英文稱，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.30 ）

[NOWnews今日新聞] 國民黨推動修法，停砍退休公教年金，前總統蔡英文臉書發文稱，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，更何況，這是前總統馬英九交接時交代民進黨的任務。精神科名醫沈政男說，蔡英文近日在臉書與《想想論壇2.0》發文，為當年主導的年金改革辯護。他認為蔡英文「顯然就是不甘寂寞，因為，權力的滋味太迷人」。

沈政男指出，年金改革涉及「簡單數學問題」，但真正困難的是政治與分配問題。他引用蔡英文的主張稱「不停砍會破產」，但質疑若政府財政如此困窘，「為什麼要補助私立大學學雜費？」他並提到「普發一萬」政策，直言「不是說沒錢，然後一個大罷免輸了，四千多億就吐出來了」。

針對財政數字，他列舉：「去年一年，稅收超徵五千億，停砍年改要花多少錢？二十年共四千多億，等於一年兩百多億，跟補助私立大學學雜費差不了多少。」他進一步評論：「不是沒錢，而是你認為花在公教身上，不值得！」

沈政男並整理年改的三項「客觀分析」。其一，他說「各國的公務員所得替代率」多在70%至80%，也有50%左右，「台灣若停在現在的66%，剛好而已」。其二，退休後若要維持生活品質，所得替代率需達到「7、80%」，而 66%「只是勉強而已」。其三，他指出制度對年輕公務員尚可，但老公務員會質疑「你當初叫我來當公務員，退休制度是這樣嗎？怎麼，當你沒錢，就反悔了？」

他指出，台灣經濟與年改初期已不同，明年平均所得將達 4 萬美元，「你說所得替代率66%，一個月退休金約三萬多，等於一年不到五十萬，這樣有很多嗎？」並認為在藍白國會優勢下，停砍政策「看起來就是會通過了」，但若 2028 民進黨重掌國會，多數可能改變情勢。

沈政男表示若 2028 藍白重新取得國會多數，甚至總統大位，「就一定會做了」。並批評「把債留給子孫」的說法，直言「公務員不過六十萬人，要怎麼拖累兩千三百萬人？只因：你不需要他們的選票！」

