蔡壁如備位黨主席？柯文哲駁斥：從頭到尾只跟她講一句話

【讓新北更有型】競選形象影片公布暨 0411 新北誓師大會 記者會，柯文哲受訪。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲因京華城等案被判刑17年，傳出黨內憂心現任主席黃國昌將成為下一個目標，柯更找上前立委蔡壁如討論暖身「備位黨主席」。對此，柯文哲今（4/9）天駁斥相關消息，並表示3月31日嘉義市輔選行程中，他只跟蔡壁如講了一句「妳怎麼會出現在這裡？」結果被媒體大作文章，媒體現在已經變成製造業。

媒體指出，柯文哲在3月31日輔選行程中，要求蔡壁如暖身、隨時接棒黨主席，甚至說自己官司纏身，在民眾黨頂多當個精神領袖，「不可能回任黨職」。柯文哲今天回應，媒體現在已經變成製造業，不是新聞業，還好現在都有網路直播，從頭到尾他都在吃雞肉飯，唯一跟蔡壁如講的話，就只有問蔡「欸妳怎麼會出現在這裡？」

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柯文哲不滿表示，結果在媒體上看到，說他跟蔡壁如討論「備位」、「接黨主席」，真的是新聞製造業。他強調，「沒有這一回事」，還好有影音有真相。

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