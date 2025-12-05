蔡壁如狂拱選台南！柯文哲突脫口「請纓、去南部」黃國昌慌張反應曝

政治中心／綜合報導



民眾黨前、現任主席柯文哲與黃國昌直播對談，兩人面對面從柯文哲捲入京華城風波，到柯文哲過去競選總統政見在立法院推動進度，黃國昌向柯文哲一一舉例自己帶領民眾黨團的執行現況，同時多次點名總統賴清德、民進黨團要陣營檢視自己選舉承諾，沒想到當提及從明年2月1日起，民眾黨兩年條例運行立院席次大換血，同時伴隨黃國昌競選新北市長辦公室正式啟動，柯文哲也喊出「自動請纓」、「要去住南部」等訊息，讓黃國昌急喊卡了。





廣告 廣告

蔡壁如狂拱「攻賴清德本命區」！柯文哲突脫口「請纓、去南部」黃國昌慌張反應曝

黃國昌與柯文哲直播對談，回顧民眾黨過去一年歷程。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

柯文哲交保獲釋後於公眾低調近2個月，近日隨著民眾黨兩年條例即將於1月底有7名立委到期，同時2026首長大戰也將到來，柯文哲再度透過民眾黨直播、短片等管道露面，直播細數2025一年來民眾黨推動法案與歷程，最後提到明年2月開始「事情會很多」，柯文哲點黃國昌除了自己要選舉之外，還要帶議員，同時立院新血注入，也有許多需要提點，「需要有人帶」，沒想到下一秒柯文哲突然表明「我是自動請纓」，小聲說明：「我要去住南部」，沒有多加說明原因，卻讓黃國昌急喊：「等一下、等一下、等一下！」。





蔡壁如狂拱「攻賴清德本命區」！柯文哲突脫口「請纓、去南部」黃國昌慌張反應曝

黃國昌聽到柯文哲爆出「要去住南部」，讓他緊急打斷。（圖／翻攝自YouTube@柯文哲）

黃國昌抓住柯文哲差點失守的發言，再次拉好節奏：「我們把12月的言詞辯論先做完……」，但柯文哲又皺眉：「我讀那些都讀得好煩喔，真的是越讀越生氣吼……」，也抱怨法庭直播的決定反覆，黃國昌也發言安撫，還表示「他們多害怕陽光照進法庭」，並希望民進黨好好反省。而事實上，柯文哲突爆出「去住南部」言論，和日前「創黨之母」蔡壁如頻頻喊出柯文哲「選台南市長必勝」，希望柯文哲挑戰賴清德「本命區」言論再度吻合，令外界猜測柯文哲於直播透露未來行程的真正原因。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：蔡壁如狂拱「攻賴清德本命區」！柯文哲突脫口「請纓、去南部」黃國昌慌張反應曝

更多民視新聞報導

柯文哲開庭遭問「被府院黨三巨頭針對嗎」？阿北猛比1手勢反應曝光

黃國昌稱「賴清德怕阿北」被打臉！陳揮文見「老師下秒龜縮」不忍笑了

蔡壁如爆脫口「阿北2026對決賴清德」！喊3凍蒜理由：柯選台南市長必勝

