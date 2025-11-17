蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」

政治中心／徐詩詠報導



針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。





鄭麗文過往曾拋出藍白合「該讓就讓」概念。（圖／民視新聞資料照）蔡壁如日前接受《壹蘋新聞網》專訪，針對 2026 年選舉她話說得相當直接，對藍營黨魁鄭麗文喊話「該讓就讓」。此話主因在於過去鄭麗文也曾拋出同樣概念，當時她說：「如果有人選最能代表藍白勝選，自然應該毫無保留支持，該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，就沒誠意。」蔡壁如認為鄭麗文這段話說得相當好，她點出：「說穿了，竹市和嘉市兩縣市若民眾黨的候選人不差，以國民黨這麼大的黨來說，該讓就讓。」



蔡壁如呼籲鄭麗文應兌現承諾，並點名藍營適合禮讓縣市。（圖／民視新聞資料照）此外，針對柯文哲在明年的角色，蔡壁如也有獨到見解。她認為柯文哲雖身陷司法風暴，但他「被打得越重，政治能量就越大」。她建議、鼓勵柯文哲 2026 年南下角逐台南市長，「算是另一種的直球對決總統賴清德」。

蔡壁如認為柯文哲明年角色適合參選台南市長。（圖／民視新聞資料照）





