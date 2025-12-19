蔡宗智史雪燕擬選名間鄉長 許淑華：整合最強人選

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）前南投縣議員史雪燕早已表態爭取代表國民黨競選名間鄉長，無黨籍南投縣議員蔡宗智今天由南投縣長許淑華陪同下宣布參選名間鄉長，許淑華說，一定會整合出最終、最強人選。

民進黨籍名間鄉長陳翰立爭取連任，而遭內政部以違反國籍法解除議員公職的前縣議員、陸配史雪燕也表態欲爭取國民黨提名參選；蔡宗智今天宣布參選名間鄉長，國民黨籍縣長許淑華、無黨籍議長何勝豐、國民黨團書記長陳淑惠、民眾黨縣議員簡千翔等人出席力挺。

蔡宗智接受媒體聯訪表示，以無黨籍身分參選名間鄉長，但會尋求整合國民黨、民眾黨、無黨籍等在地最大力量去翻轉名間鄉；有關史雪燕也表態參選，蔡宗智回應媒體說，每個人有參選權利，會尋求最大整合。

對於是否認為2026年名間鄉長選戰，國民黨應不提名而禮讓蔡宗智，許淑華回應媒體說，目前還不確定史雪燕身分是否符合相關規定，須視立法院修正國籍法結果而定，但立法院修法期程不是他們能決定，因此無論如何，一定會整合出最終、最強人選，這是最大目標。

史雪燕表示，她是忠貞國民黨員，若蔡宗智願加入國民黨，希望國民黨有公開、透明（提名）制度，一定要「開大門走大路」；對於是否具參選資格，史雪燕認為，兩岸關係沒有國與國關係，在「一中憲法」框架下，她不存在國籍問題，她以前當選縣議員合法合規，當初遭解除議員公職，明顯是內政部的政治迫害。

對於蔡宗智今天宣布參選，有許淑華及眾多縣議員出席力挺，陳翰立表示，誰站台不重要，名間鄉民才是他身後最大公約數，鄉民交代任何事，對他才最重要；對於史雪燕也欲參選，陳翰立說，每個人都有參選權利，他認為大家應多關心地方事務才最重要。（編輯：謝雅竹）1141219