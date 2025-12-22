蔡宗珍不適任大法官？ 劉靜怡：又用老手法抹黑不同意見者

劉靜怡表示，又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？（圖／報系資料庫）

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出法律意見書，痛批憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，嚴正質疑謝銘洋等5人判決的合法性。對此，前大法官被提名人、台大教授劉靜怡21日發文指出，有媒體報導開始抹黑蔡宗珍，「果然又套用先前的老舊手法，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？」。

目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達開會法定人數門檻，憲法法庭無法作成判決。但呂太郎等5位大法官，組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況。

劉靜怡昨晚在臉書貼出一篇在當天曝光的新聞報導，內容提到公法背景出身的蔡宗珍，當初在前總統蔡英文擬提名她出任大法官時，還在綠營內部議論時，就有人曾警告應重新考慮人選，恐不適任大法官一職。

劉靜怡表示，「哈，果然又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？」。

劉靜怡指出，雖然認識蔡大法官幾十年來彼此間也常有不同見解，但蔡大法官去年主筆國會改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？

