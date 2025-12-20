蔡宗珍專長憲法 法界：凸顯誰有理

五位大法官判決憲法訴訟法違憲引發爭議，法界人士指出，包括主筆的大法官呂太郎在內，五位判違憲的大法官都不是公法專才背景，反而堅持該判決無效的三位大法官中，蔡宗珍與楊惠欽都是公法、行政法背景，更能凸顯哪一方論述有理。

主張憲訴法違憲的五位大法官中，呂太郎當過檢察官、法官、司法院人事處長、秘書長，但圈內人對他稱讚的專長是民事訴訟法，他所撰寫的民事訴訟法教科書，是不少法律系學生研讀的教材；代理司法院長的謝銘洋則是智慧財產權專家，在台大授課與出版的教科書都是以此為主題；陳忠五同樣是以民法為主的專家背景；至於來自最高法院的蔡彩貞與律師出身的尤伯祥，過去都是處理刑事案件為主，主要專才並非被法學界認為接近憲法的行政法或公法。

至於三位堅持司法權的行使也要堅守憲法法治國原則的大法官，其中蔡宗珍與楊惠欽，過去就是國內知名的公法學者與曾多年負責行政審判的法官，尤其是在德國慕尼黑取得法學博士的蔡宗珍，長期以來專攻公法，博士論文也是探討憲法在國家的規範作用，在台大法學院授課內容也是憲法行政法。馬政府時期的反服貿運動中，她也曾主張如果行政部門實施就是違憲。在現有大法官中，蔡宗珍是唯一的公法學者背景出身。

另一位與公法相關的是曾任高雄高等行政法院院長的楊惠欽，她擔任過高雄高等行政法院、最高行政法院法官，處理都是行政法案件，也就是政府與人民間的訴訟官司。

法界人士分析，蔡宗珍與楊惠欽的法律背景專長，明顯強過寫出違憲判決的五位專長在民法與刑法的大法官，誰有理應很容易看出來。

