蔡宗珍等3大法官仍拒評議…提意見書要求附卷 持續參與審查庭

大法官蔡宗珍（左）、朱富美（右）與楊惠欽仍認為憲法法庭組織不合法，拒絕評議。

憲法法庭五名大法官昨再度排除蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名認為組織不合法而拒絕評議的大法官，作出今年首件判決；據了解，上周三憲法法庭評議時，蔡宗珍等三位大法官仍堅持理念而未參與，但提出意見書要求附卷，要在中華民國大法官的釋憲史上留下官方紀錄。

五名大法官兩周前直接以排除不同意見三名大法官方式作出判決，對於三名大法官的不同意該號判決的法律意見書，也未納入憲法法庭紀錄、未公布在憲法法庭官方網站，蔡宗珍等三名大法官以投書法律刊物的方式表達其意見與信念。

但上周大法官針對昨天判決的案件評議時，三名大法官雖仍堅持是不合法組成而未參與評議，但發表聲明要求將她們的意見附卷並列入會議紀錄。此舉等於是要在歷史上留下公評，也為將來未來大法官一旦討論到五名大法官的判決究竟有無效力，將有更多參考資料。

憲法法庭組成爭議未解，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美承受極大壓力，外界批評坐領乾薪、德不配位，更有要求「辭職」的聲音。不過，三人雖未參與評議、判決，但過去一年來持續參與審查庭的工作，三人幾乎每周的審查庭都仍參與決定新進案件是否受理。

對於外界批評憲法法庭不容癱瘓、有其急迫性，但從司法院憲法法庭的官方數據顯示，二○二二、二○二三年，大法官各作出廿件判決，二○二四年作出十一件；但每年裁定不受理的案件都有上千件；去年底五名大法官在剔除三名不同意見大法官下，作出唯一一件爭議判決，但截至去年十一月，大法官裁定駁回、不受理的案件就達一六二四件。

憲訴法修正通過之後，憲法法庭停擺近一年，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美去年十月聯合發聲明，認為憲訴法既經立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守義務，無權恣意不適用。

