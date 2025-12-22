蔡宗珍被獵巫 法界轟司法院漠視

大法官蔡宗珍因拒絕參與評議，且指「114年憲判字第1號判決」無效，被綠營側翼炎上咒罵。（本報資料照片）

憲法權威學者出身、道地台南人的蔡宗珍大法官，先前審理《國會改革法案》釋憲案時，她擔任主筆寫的違憲判決理由，獲得綠色法界人士「歌功頌德」，但現在有媒體報導，府院之前曾找人與蔡宗珍接觸卻踢鐵板。憲法法庭書記廳22日表示沒有回應，如有，會統一公布，書記廳無法代替蔡回覆；蔡的辦公室則因管制，無法得知她的回應。

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3大法官因拒絕參與評議，且指「114年憲判字第1號判決」無效，被綠營側翼炎上咒罵，已退休的前台南高分院院長黃瑞華日前受訪，批評3位拒絕評議的大法官癱瘓憲法法庭，已違反法官倫理，應該進一步被追究責任。不少法界人士質疑，司法院放任網路霸凌，對於3大法官被網路咒罵，沒有任何聲音駁斥，好像已開除3名大法官，認定非司法院人員。

依據蔡宗珍被提名大法官時的自傳說明，她來自台南單純的中產階級家庭，學習法律是她自主的選擇，自幼閱讀興趣廣泛，年少開始接觸法律相關科普書籍，報考大學時，就以台大法律系為第一志願。

4年的法律學習讓她興味盎然，後來決心往學術研究之路發展；大學畢業當年，她就通過律師考試，同時順利考取台大法研所，得以繼續深化法律學習，由於早已立下留學與研究志向，她在就讀法研所期間，積極準備留學德國。

蔡宗珍在德國慕尼黑大學取得法學博士學位，返國後從事教職逾20年，105年5月起借調考選部擔任部長，後來獲得當時的總統蔡英文提名擔任大法官至今，但近日親綠法界、社團已發起連署聲援另5名大法官，引發蔡宗珍被獵巫，她是否會因此請辭，也讓外界關切。