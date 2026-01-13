蔡宗豪串聯企業社團補社安網 五力出動 送暖一千五百戶

議員蔡宗豪攜手台南在地企業、社團和廟宇，五力出動，在寒冬時刻補上社會安全網。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

近日寒意漸濃，加上物價不斷飛漲，議員蔡宗豪串聯不同企業社團，共推「五力出動、寒冬送暖」公益行動，將溫暖送進社區，且有感於去年天災不斷、社會動盪，此次送愛對象除低收入戶更擴及中低收入戶，總計有中西、北區約一千五百戶，得以在年節前夕感受社會溫暖。

蔡宗豪說，五力涵蓋各層面，第一力由在地企業小豪洲沙茶爐提供物資支持，第二道力量來自婦女團體，大台南新百合婦女發展協會長期深耕社區、投入關懷行動，第三道力量則由鄭子寮福安宮與開基萬福庵等宗教團體匯聚信眾善意，第四道力量是「承順青年」參與行動實踐，展現年輕世代的熱情與責任以及公部門協力，透過各界力量層層串聯，形成一股穩定且強大力量，將溫暖與愛心送進社區每一個角落。

蔡宗豪表示，去年《天下雜誌》城市調查與相關民調皆顯示，台南在經濟面向整體表現落後，居六都之末，每戶可支配所得中位數僅八十六萬元，與六都第一名的台北一三二萬元相比，存在近五十萬元顯著差距。這樣的結構性落差，讓不少家庭在面對物價上漲與生活支出時承受更大壓力，也使民間更需要彼此扶持。

蔡宗豪強調，「五力出動寒冬補社會安全網」不只是一次性物資發放活動，而是在經濟壓力仍未緩解的現實下，透過民間力量補位，讓社會多一份關心、多一份溫度，成為善意循環一部分，未來也將持續結合更多在地力量，讓這份愛心成為一股長久而穩定力量。活動預計二十三日於鄭子寮福安宮進行，預計發送八二七戶，中西區於二十五日於開基萬福庵發放給六七四戶。