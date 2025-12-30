蔡家福掌中華奧會 做選手最佳後盾

中華奧會30日舉行第13、14屆主席交接典禮，由第13屆主席林鴻道（左）交接印信予第14屆主席蔡家福（右），並由榮譽主席蔡辰威（中）監交。（郭吉銓攝）

中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮30日舉辦，帶領中華奧會走過12年任務與榮耀的主席林鴻道正式卸下重任，典禮在榮譽主席蔡辰威擔任監交下，將象徵責任與使命的印信，交付給新任中華奧會主席蔡家福。

典禮現場台灣體壇與政界貴賓雲集，運動部長李洋及前教育部部長潘文忠應邀致詞，感謝林鴻道主席過去12年來對台灣體育的付出與奉獻。李洋受訪時表示，希望在蔡主席上任後，運動部及奧會可以繼續一同協力幫助台灣運動創造更好的環境，並表示，「希望未來在運動部、中華奧會及各位體壇先進、現役選手們的努力，可以在奧運達成林主席任內的目標，在奧運奪下獎牌前20名。」

蔡家福表示，接任後明年挑戰性很高，有包括米蘭冬季奧運、名古屋亞運、非洲達卡青年奧運等重大賽事，其中明年初米蘭冬運，已經啟動所有組團、行政後勤，力求作為運動選手最佳後盾，讓他們有最好的競賽條件，爭取最好成績。

至於名古屋亞運，蔡家福認為是高難度、競賽強度很強的比賽，「猶記延期到2023年舉辦的2022杭州亞運，承蒙林鴻道主席鼓勵接下總領隊，見證中華隊拿到19金，名古屋亞運中華隊爭取獎牌挑戰更高，但我相信只要有信心，在人民支持及和運動部李洋部長一起努力，仍能再創佳績。」

蔡家福補充，接下第14屆中華奧會主席後，會延續蔡辰威、林鴻道兩位主席奠定的奧運精神，和政府各部門建立好夥伴關係，爭取在國際運動組織有服務席次、讓更多國際賽事在台灣進行，「感謝林鴻道主席的栽培，讓我承擔中華奧會主席這個任務。期待上任後凝聚全台運動界的力量，結合台灣人民的情感、力量，再創運動最高峰。」