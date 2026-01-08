蔡小虎唱一半突感動落淚！遭康康虧「記得別漲價」反應曝光

蔡小虎穿華服登《綜藝一級棒》登場（圖／中視提供）





《綜藝一級棒》本週六（10日）再度邀請台語歌王蔡小虎重磅登場，以秀場級的華麗規格震撼開唱，連續帶來兩首耳熟能詳的日語經典歌曲〈北酒場〉、〈青春時代〉。蔡小虎不僅換上特製華服，搭配專業舞群氣勢十足，更讓觀眾一秒重返昔日秀場的黃金年代；他透露，身上穿得開場秀服過去只會出現在國外演唱會，這回為節目破例，誠意十足。

蔡小虎難得在節目中獻唱日語歌曲，他還與沈建豪、吳俊宏攜手合唱，三人特地換裝，搭配精心編排的開場舞，精彩程度宛如大型演唱會，陳怡婷、郭婷筠合唱黃乙玲的〈不顧一切〉，副歌段落必須一口氣唱完不換氣，對氣息與穩定度都是極大考驗；陳孟賢、沈建豪演唱〈一錯在錯〉，以及李子森、吳俊宏帶來〈花若離枝〉，兩組皆以撕裂式唱腔詮釋歌曲滄桑情感，情緒層層堆疊。

蔡小虎(右)與許志豪合唱〈心借過〉。(圖／中視提供)

主持人康康聽完，對陳孟賢另眼相看，因為他私下才透露錄影這兩天主持節目又微感冒，沒想到一開唱第一段就大秀轉音，還「轉得很漂亮」；許志豪也笑稱陳孟賢聽到沈建豪一口氣轉了三個音後不甘示弱，硬是挑戰轉五個音。

接續談詩玲、向蕙玲合唱〈負心的人〉，翁鈺鈞、陳怡婷接棒〈夕陽西沉〉，蕭玉芬、杜忻恬攜手詮釋〈像霧又像花〉，最後郭婷筠、蘇宥蓉帶來〈今天不回家〉。四組輪番上陣，展現唱功實力，沒想到評審蔡小虎卻聽得太投入，在「給讚」環節一度「已登出」，甚至笑說「要叫車準備回家」，著實難以評選：「因為四組都唱得太好了，我已經無法評分，我想先走了。」台語歌王也是極具綜藝感。

熱愛唱歌的蔡小虎與許志豪合唱〈心借過〉，情緒投入，過程一度被歌詞與旋律觸動，當場感動落淚，事後他才笑說「剛才哭過其實會影響喉嚨狀態」。即便如此，他仍堅持全程以原Key完成演唱，展現台語歌王的厚底實力。蔡小虎也特別說明，這首歌若非原Key詮釋，歌曲的味道與情感就會跑掉，對音色與情緒拿捏絲毫不馬虎。節目最後，康康力邀蔡小虎下次再來上節目，但不忘笑著補充「記得不要漲價」，蔡小虎聽完立馬綜藝摔，笑翻全場。



