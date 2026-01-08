蔡小虎披「國外巡演戰袍」首登《一級棒》 震撼重現黃金秀場年代

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六(10)迎來重量級嘉賓，台語歌王蔡小虎以秀場等級規格震撼登場，一開場便連續獻唱兩首日語經典《北酒場》、《青春時代》，搭配特製華服與專業舞群，氣勢十足，讓觀眾一秒重返昔日秀場黃金年代。蔡小虎透露，身上這套開場秀服過去「只會出現在國外演唱會」，這回為《綜藝一級棒》破例登台，展現滿滿誠意。

難得在節目中演唱日語歌曲，蔡小虎也與沈建豪、吳俊宏攜手合唱，三人特地換裝、搭配精心編排的開場舞，整體規模宛如大型演唱會，成為本集最大亮點之一。本集節目中，多組歌手接力挑戰高難度金曲。陳怡婷、郭婷筠合唱黃乙玲的《不顧一切》，副歌段落必須一口氣唱完不換氣，對氣息與穩定度都是極大考驗；陳孟賢、沈建豪演唱《一錯在錯》，以及李子森、吳俊宏帶來《花若離枝》，兩組皆以撕裂式唱腔詮釋歌曲滄桑情感，情緒層層堆疊。

主持人康康聽完後對陳孟賢另眼相看，透露他私下才表示錄影這兩天主持節目又微感冒，沒想到一開唱第一段就大秀轉音，還「轉得很漂亮」；許志豪也笑說，陳孟賢聽到沈建豪一口氣轉了三個音後不甘示弱，硬是挑戰轉五個音。

接續由談詩玲、向蕙玲合唱《負心的人》，翁鈺鈞、陳怡婷演出《夕陽西沉》，蕭玉芬、杜忻恬攜手詮釋《像霧又像花》，最後由郭婷筠、蘇宥蓉帶來《今天不回家》。四組輪番上陣、實力火力全開，沒想到擔任評審的蔡小虎卻聽得太投入，在「給讚」環節一度「已登出」，甚至笑說「要叫車準備回家」，直言：「因為四組都唱得太好了，我已經無法評分，我想先走了。」綜藝感十足。

熱愛唱歌的蔡小虎，節目中也與許志豪合唱《心借過》，情緒投入，過程中一度被歌詞與旋律觸動，當場感動落淚，事後他笑說「剛才哭過其實會影響喉嚨狀態」。即便如此，他仍堅持全程以原Key完成演唱，展現台語歌王的厚底實力。他也特別強調，這首歌若非原Key詮釋，「歌曲的味道與情感就會跑掉」，對音色與情緒拿捏絲毫不馬虎。

節目尾聲，康康力邀蔡小虎下次再度上節目，卻不忘幽默補上一句「記得不要漲價」，蔡小虎聽完立刻綜藝摔，笑翻全場。中視《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點於中天娛樂台登場。

