蔡小虎照顧後輩超用心！白冰冰公開「一舉動」狂讚功德無量 忍不住想認爸

歌唱綜藝《超級冰冰Show》驚喜連連，日前邀請到立委王世堅特別獻聲，表達對節目的支持與祝福，而他過往所發表的金句成為近期網路上竄紅的歌曲〈沒出息〉，群星也在節目上齊唱這首歌，現場歡樂連連，更巧搭上當集勵志好歌的主題。此次所邀請的大牌秀嘉賓蔡小虎，從豬肉攤販一路成為家喻戶曉的歌王，也是勵志代表之一，另外有江蕙接班人之稱的陳思安，憑靠歌唱好實力被人挖掘，如今也成為台語界知名歌手，二人登場演唱展現好歌喉與十足的默契，讓全場聽得如癡如醉。

蔡小虎（右）、陳思安《超級冰冰Show》大牌秀演出

眾歌手接連帶來勵志人心的經典好歌，其中也有不少人選擇致敬大來賓，演唱蔡小虎的代表作品，白冰冰表示蔡小虎是很感性的人，對於歌手精心準備的演出特別感動，蔡小虎也說，很開心歌手選擇他的歌來唱，有時候甚至會聽到流眼淚。

精彩回顧▶️蔡小虎〈幸福送乎你〉

另外，白冰冰也公開蔡小虎疼惜後輩的善舉，指出他曾買過價格不斐的服裝送給蔡佳麟，接著透露蔡佳麟穿過之後再傳承給子弟兵明亮、陳思瑋等人，讚嘆蔡小虎功德無量。蔡小虎對此表示蔡佳麟深得他緣，因此才會特別照顧他，白冰冰則調侃式反問他「難道其他人沒有嗎」，讓全場哭笑不得，蔡小虎也笑說因為蔡佳麟會叫他爸爸，二人的關係才會比較緊密，隨後白冰冰見招拆招，揪在場所有歌手一起向他叫聲爸爸，差點讓他招架不住，場面超逗趣。

蔡小虎照顧後輩超用心，白冰冰都想喊他爸

