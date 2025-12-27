蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋

台語歌王、人稱「豬肉王子」的蔡小虎擁有高人氣，出道34年唱紅許多經典歌，尤其〈愛人醉落去〉、〈一生只有你〉、〈今生最愛的人〉等歌曲傳唱度極高。他近期登上中視《綜藝一級棒》擔任大來賓，坦承身體近況都好，最近還在幫一個新歌手製作作品，並公開喜訊，「我正在著手處理企劃書，希望明年可以再度站上小巨蛋開演唱會」。

距離蔡小虎上次攻蛋，已經是2013年9月台北小巨蛋「眾星拱月」演唱會，當時他成為首位站上小巨蛋的台語男歌手，穿著LED戰袍，以磁性歌聲征服全場，作為他出道22年的重要里程碑。13年悄然度過，蔡小虎再次許下宏願，希望北、高巨蛋都要各一場演唱會，「出道30年本來要辦，結果碰到疫情，就延到現在。現在我的目標是這樣子，我的Slogan就是『歌壇35歲的蔡小虎』，希望可以成功」。

蔡小虎已請朋友幫忙處理開唱事宜，認為到了耳順之年，想要輕鬆一點，純粹把歌唱好就好，「我就積極鍛鍊身體，把體力弄好，好好把表演做好，是我的盼望」。

無奈的是，蔡小虎這幾年屢次被傳身體亮紅燈，甚至有住進ICU的傳聞，他都現身駁斥，再度強調身體狀況很好，「我準備去健身房訓練了，已經報名了，可以請教練幫，慢慢來看以後的成果吧」。至於演唱會嘉賓，他認為一定會找「螢幕情侶」龍千玉，張秀卿也在名單內，蔡小虎甚至笑說：「隨緣啦，我覺得或許找個五月天也不一定啊！」