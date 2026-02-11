蔡尚樺主持尾牙穿超辣！驚喜合體超大咖男星 台下員工嗨到快掀翻屋頂

記者鄭尹翔／台北報導

有「最美主持人」封號的蔡尚樺今（11）日一早在社群平台曬出低胸禮服辣照，引發網友關注。原來她日前受邀主持房地產中區聯合尾牙，特地換上火紅開衩晚禮服登場，亮眼造型搭配專業主持功力，瞬間炒熱近千桌盛大場面，成為全場焦點。

蔡尚樺主持尾牙。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

蔡尚樺當天以一襲火紅戰袍現身，貼身剪裁搭配高衩設計，展現修長身形，整體造型既典雅又性感，在燈光映襯下格外吸睛。她專業穩健的主持功力，加上亮麗外型，成為全場焦點，也讓台下賓客掌聲不斷。

此次房地產中區聯合尾牙規模盛大，席開近千桌，場面熱鬧非凡。蔡尚樺表示，身為土生土長的台中女兒，能主持中台灣最盛大的房產尾牙，感受家鄉滿滿熱情與支持，讓她格外感動，也直呼「真的好幸福」。

她也透露，當晚演唱卡司陣容堅強，堪稱星光雲集，「只有最狂，沒有更狂」，從歌手到表演橋段都誠意十足，讓現場氣氛一波接一波，高潮不斷。身為主持人，她笑說自己也被舞台能量感染，主持起來更加投入。

蔡尚樺近年在各大活動與典禮主持表現亮眼，不僅擁有高學歷背景，更憑專業實力與親和形象累積高人氣。這次主持尾牙再以火辣造型吸睛，成功為活動增添亮點，也再次鞏固「最美主持人」的封號。

