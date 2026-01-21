蔡尚樺主持尾牙 「薄紗禮服勾勒曲線」網讚像芭比娃娃

蔡尚樺擔任華碩的尾牙主持人。（圖／翻攝自蔡尚樺 臉書）

從新聞主播成功轉戰主持界的蔡尚樺，憑藉知性外型與穩健台風，被封為「最美主持人」，深受企業與粉絲喜愛。近日她受邀擔任華碩尾牙主持人，不僅專業表現成為焦點，身上套仙氣逼人的禮服也意外掀起討論。

從曝光的後台照片可見，蔡尚樺當天身穿一襲淺藍灰色系平口薄紗禮服，上身以馬甲式剪裁緊緊貼合身形，細緻亮片與直條紋設計巧妙修飾身材比例，勾勒出纖細腰線與優雅胸型；下身則以多層次透明紗裙自然垂墜，若隱若現的腿部線條讓整體造型更顯輕盈靈動，在燈光下宛如童話中的公主。

蔡尚樺穿漂亮禮服，網讚像芭比娃娃。（圖／翻攝自蔡尚樺 臉書）

平口設計大方展露精緻鎖骨與肩頸線條，搭配她一頭柔順長髮自然垂落，整體氣質在性感與知性之間取得完美平衡。即使站在後台側拍光線昏暗，蔡尚樺依然氣場全開，被不少網友留言誇讚：「波濤洶湧到天邊」、「尚樺這樣穿像芭比娃娃！」、「妳穿這件好美喔」、「尚樺好辣」、「最搶手的主持人」、「尚樺也不會讓人失望」、「很漂亮」。

蔡尚樺事後也在臉書分享主持尾牙的心得，笑說：「別人的公司永遠不會讓人失望」，並透露華碩尾牙總獎金發了快九千萬 ，還抽出8台轎車、人人普發一萬元，陣容與誠意十足。她更不忘點名自己當天的造型，直呼：「禮服精緻輕盈，又有設計感超喜歡！」

