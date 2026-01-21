蔡尚樺主持尾牙「超兇」！網全看暈：好辣…

娛樂中心／李筱舲報導



知名主持人蔡尚樺近日受邀擔任華碩的尾牙主持人，事後更在社群分享尾牙的豪華陣容及獎金，笑稱：「別人的公司永遠不會讓人失望」。而蔡尚樺主持當日身穿一件平口低胸設計的薄紗禮服，展現她傲人的好身材，也讓網友大讚「太美了！根本是女神！」。





蔡尚樺主持尾牙辣曬「超兇好身材」 薄紗禮服網全看暈大讚「真人版芭比」

蔡尚樺近日主持尾牙，當日身穿一件平口剪裁以及低胸設計的藍色禮服，展現出傲人的身材曲線。（圖／翻攝自臉書粉專《蔡尚樺》）

蔡尚樺17日在臉書發文分享她至華碩擔任尾牙主持人的心得，她表示當日卡司陣容強大，不僅邀來天后A-Lin 及動力火車，更透露這場尾牙的總獎金竟高達「九千萬」，堪稱她目前見過獎金最豐厚的一場，讓她笑稱：「別人的公司永遠不會讓人失望。」而蔡尚樺當日身穿的禮服更是吸睛焦點，她分享多張當天的照片，相片中，她身穿一件平口剪裁以及低胸設計的藍色薄紗禮服，展現出傲人的身材曲線，禮服上的珠光亮片，讓她如公主般迷人，她本人也讚：「禮服精緻輕盈又有設計感超喜歡」。

網友也大讚蔡尚樺穿上這件禮服就像芭比娃娃一樣美麗。（圖／翻攝自臉書粉專《蔡尚樺》）

貼文曝光後，網友們也留言表示：「禮服超美的」、「禮服很美耶！讚讚」～、「羨慕有女神」、「美女的服裝，果然真的很漂亮很美」、「希望下次能來我司辦尾牙」、「好像芭比娃娃」、「尚樺好漂亮」、「尚樺姐姐超美的」、「尚樺好辣」、「尚樺，這件禮服超美很迷人的」、「妳穿這件好美喔」、「尚樺這樣穿像芭比娃娃！」、「最搶手的主持人尚樺」。

活動當日蔡尚樺也與黃豪平（左）及動力火車（中）留下合影。（圖／翻攝自臉書粉專《蔡尚樺》）

