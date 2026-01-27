蔡尚樺尾牙戰袍「正面透視、側挖空」 火辣曲線全被看光

蔡尚樺南下主持尾牙，超辣戰袍曝光。（圖／翻攝自IG @gladys.tsai）

從新聞主播成功轉戰主持界的蔡尚樺，憑藉清新脫俗的外型、穩健流暢的口條與臨場反應，被外界封為「最美主持人」，多年來深受企業與觀眾喜愛，她不僅手握《全明星攻略》、《最強的身體》等多檔節目主持棒，更是各大企業活動與尾牙場合的指定人選，演藝事業可說是一路攀升。近日，蔡尚樺受邀南下擔任中嘉集團尾牙主持人，活動結束後她也在社群平台分享當天造型美照，立刻掀起網友熱烈討論。

照片中，蔡尚樺身穿一襲香檳金色亮片長禮服，整件禮服正面微透視設計搭配兩側挖空剪裁，巧妙展現傲人曲線與纖細腰線，性感中仍保有高雅質感，亮片材質在燈光下閃耀動人，行走間更顯氣場十足，完美呼應尾牙盛會的熱鬧氛圍。

髮型方面，蔡尚樺選擇簡約大方的長直髮、下擺微卷造型，深色秀髮自然垂落肩側，襯托她白皙膚色與精緻五官，整體風格俐落又不失女人味；妝容則走精緻路線，紅潤唇色為整體造型畫龍點睛，舉手投足間散發自信與專業魅力，合身剪裁的禮服更將她高挑修長的身材比例襯托得淋漓盡致。

蔡尚樺在貼文中寫下：「中嘉集團尾牙南部場，最高效順暢的網速，最精彩刺激的運動賽事，最多元的電影戲劇綜藝節目，通通都來用中嘉寬頻就對了！我們都是一嘉人～二月台北場見」。貼文曝光後，粉絲紛紛湧入留言大讚：「身材超好」、「是美人，更是才女」、「主持人尚樺也是尾牙亮點之一」、「太仙太辣太美啦」、「噴血了」、「真腰瘦」、「照片只有四張不夠看吶！」

