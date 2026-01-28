蔡尚樺尾牙戰袍「深V大挖空」洩火辣身材！S曲線全被看光 粉絲失控了

記者陳宣如／綜合報導

曾獲第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎的女星蔡尚樺，近日受邀南下擔任中嘉集團尾牙主持，並在社群平台分享當晚工作點滴。貼文曝光後，立刻引發大量粉絲湧入留言區，討論熱度迅速升溫；大家不只稱讚她主持表現穩健，當晚的華麗造型與火辣身材也成為話題焦點，成為近期最受矚目的尾牙話題之一。

蔡尚樺身穿玫瑰金亮片長禮服，深V透視剪裁大方展露事業線。（圖／翻攝自IG @gladys.tsai）

當晚蔡尚樺換上一襲玫瑰金亮片長禮服現身，整體造型在舞台燈光下閃耀奪目，一登場便吸走全場目光。禮服採深V透視設計，胸前曲線被完整呈現，渾圓上圍與深邃事業線在鏡頭下清晰可見，視覺衝擊力十足；兩側挖空剪裁更大方展露纖細腰身，貼身布料勾勒出明顯S曲線，性感指數瞬間飆升。長裙下擺的縮身設計也讓整體比例更顯修長，走動之間曲線畢露，氣場全開。

廣告 廣告

蔡尚樺禮服兩側挖空，展現S曲線好身材，被網讚像「美人魚」。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

多張美照曝光後，隨即吸引大批粉絲湧入留言區狂讚，「身材太辣啦！」、「好漂亮又有氣質的尚樺」、「太仙太辣太美了」，甚至有不少網友形容她是「美人魚轉世」，大讚她不只主持功力出色，外型同樣驚艷動人。

蔡尚樺近日受邀南下主持尾牙。（圖／翻攝自IG @gladys.tsai）

此外，蔡尚樺也在貼文中透露自己對這場活動的熱情，還用諧音梗幽默寫下「我們都是一嘉人～」，並以「二月台北場見」提前向粉絲喊話。貼文一出再度引發熱烈回應，不少人也留言期待她台北場的主持造型，會再帶來什麼令人驚喜的新亮點。

更多三立新聞網報導

蔡瑞雪「胸器」再放大招！中空貼身衣炸出事業線畫面曝光 引萬人暴動

震撼宣布停工！王子不倫粿粿 首露面畫面曝「尾牙照吃全被拍」

爆乳主持尾牙！蔡尚樺「階梯慘跌」畫面流出 蕭煌奇、阿Ken一招救場

才練跑12趟累垮！謝忻現身婚宴辣穿低胸禮服 「爆乳深溝」全看光

