蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線

蔡尚樺主持尾牙，禮服火辣挖空。（圖／翻攝自IG @gladys.tsai ）

從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。

當天蔡尚樺以一襲銀色亮片長禮服現身，貼身剪裁完美勾勒出她纖細卻不失曲線的好身材，禮服在腰側巧妙挖空設計，微微露出小蠻腰線條，既性感又不顯張揚，展現成熟優雅的女神氣場，亮片材質隨著燈光閃耀，讓她站上舞台時宛如自帶聚光燈，身材比例被襯托得淋漓盡致，放下一頭柔順長髮搭配精緻妝容，整體造型知性甜美。

蔡尚樺也在Instagram發文分享主持心情，透露當晚氣氛熱烈，同時感謝專業又帥氣的搭檔，兩人默契十足過程毫無冷場，「第二度主持萬達集團尾牙，全員E人的熱情要掀翻台大體育館囉！主持手卡100多張就有80張在抽獎，什麼6萬、8萬、10萬都是狂送，一個晚上發了好幾百萬也是剛好而已～謝謝專業又帥氣的搭檔小龜，一起順利完成任務，每次聽韋禮安唱歌都覺得好幸福～」

貼文曝光後，許多網友留言大讚：「好美的尚樺大家能看到你更幸褔」、「尚樺好正」、「很美敬業，好有氣質的主持人」、「這幾年尾牙主持，尚樺的場還真的不少，主持功力了得」、「好仙好辣好美」，主持搭檔小龜也留言說：「100多頁手卡還是臨危不亂這麼美的部分，合作無間！」

