蔡尚樺自爆用嗓過度沙啞「大燒聲」 城哥叮嚀1事她忍不住反擊

蔡尚樺與曾國城一起主持《全民星攻略》。(圖／gladys.tsai Instagram)

36歲主持人蔡尚樺近年事業攀上高峰，不僅主持《全民星攻略》、《最強的身體》等多個節目，也以亮眼表現拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，成為綜藝圈新一代實力派主持。她今（7日）在社群貼文透露，自己已經連續工作8天，長時間錄影與大量說話，讓她出現「用嗓過度」的職業傷害，導致嚴重大燒聲，連說話都沙啞到不行。

蔡尚樺在臉書中寫道：「連續工作八天，用嗓過度的後果就是大燒聲 。」她表示昨日錄製《全民星攻略》時，主持搭檔曾國城貼心拿出蜂膠給她使用，並語重心長提醒：「你不知道你最重要的就是你的聲音嗎？」讓她又感動又好笑。

她坦言自己當下忍不住吐槽：「欸！我最重要的不是臉喔？就算不是靠臉吃飯也應該是我的頭腦最重要吧！」，但她也理解曾國城的用意，畢竟主持人最重要的工具，就是穩定的嗓音，引用典故自嘲，「哈哈其實可以懂他的意思～就像張儀遭毒打後，還得確定舌頭是否尚在，才能有繼續遊說各國連橫的資本」。

最後，蔡尚樺無奈喊話，希望喉嚨能快點恢復，「總之希望我的喉嚨不要鬧脾氣啦」，展現敬業精神。貼文曝光後，不少粉絲紛紛心疼留言，提醒她多喝水、保養嗓子，也大讚她即使工作超載，仍能保持幽默與專業態度。

