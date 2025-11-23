蔡尚樺遭批「字彙量低、滿滿支語」！本尊高EQ回應了

娛樂中心／于士宸報導

長相甜美的35歲台灣女星蔡尚樺過去從事主播工作，之後轉型主持人接下許多綜藝節目，憑藉流利的口才、穩健的台風以及親切形象深受觀眾喜愛與支持。然而，近日社群平台Threads上卻出現網友批評風聲，疑似不滿蔡尚樺在節目上的詞彙量過低、字句充滿支語（中國詞彙），讓原PO爆粗口痛批「X現在對主播的字彙量要求這麼低喔」，貼文曝光後掀起一陣熱議，也意外釣出本尊展現高EQ親自回應了。





35歲蔡尚樺主持遭批「字彙量低、滿滿支語」！本尊「62字神回覆」網讚高EQ

主播出身的女星蔡尚樺以精緻的外貌與流利口才擄獲大批粉絲，被封為「最美主持人」。（圖／翻攝自IG ＠gladys.tsai）

主播出身的女星蔡尚樺以精緻的外貌與流利口才擄獲大批粉絲，被封為「最美主持人」，更曾拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。沒想到，日前Threads上一名網友卻發文指出，從《全明星運動會》到《最強的身體》，自己每次聽到蔡尚樺講話都會覺得「現在對主播的字彙量要求這麼低喔」，認為蔡尚樺除了超級無敵不會講其他任何副詞，且說話滿滿支語，嘆道：「還好她不當主播了」。





35歲蔡尚樺主持遭批「字彙量低、滿滿支語」！本尊「62字神回覆」網讚高EQ

面對負評蔡尚樺也絲毫不慌張，反而展現超高EQ，大方現身留言區回應。（圖／翻攝自 Threads）









35歲蔡尚樺主持遭批「字彙量低、滿滿支語」！本尊「62字神回覆」網讚高EQ

蔡尚樺在留言中不忘強調，「節目的其他人都很棒～很開心你有收看最強的身體！！」。（圖／翻攝自IG ＠gladys.tsai）





貼文曝光後，短短一天的時間已累積超過25萬人次點閱數，面對負評蔡尚樺也絲毫不慌張，反而展現超高EQ，大方現身留言區回應：「可能是我太常看中劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！」。此外，蔡尚樺更不忘強調，「節目的其他人都很棒～很開心你有收看最強的身體！！」，如此高情商的回應引起網友注意，紛紛留言鼓勵：「妳很棒，人美EQ好又聰明」、「尚樺真的不用往心裡去，我打從心底支持妳、繼續加油」、「尚樺真的太謙虛了，在我心目中妳才是最棒的」、「尚樺太有修養了，最好不要理這些酸民」。









