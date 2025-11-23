蔡尚樺遭批「字彙量太低」還滿滿支語 高EQ回應被讚爆

記者王芷姍／台北報導

近期蔡尚樺「海巡」到一篇網友批評她「字彙量太低」的貼文，高EQ的回覆引起網友們關注。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

獲封「最美主持人」的蔡尚樺，近年來從主播轉往節目主持發展，還曾獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎。然而近日卻有網友在社群上開砲，表達對蔡尚樺在節目上的用詞與語意表達方式的不滿，痛批她「字彙量太低」，還批她「超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」面對負評，蔡尚樺展現高EQ回應，引發網友討論。

蔡尚樺面對網友的負面評價，親自留言回應了!（圖／翻攝自Threads）

該名網友在社群發文表示，從《全明星運動會》到《最強的身體》，每次聽到蔡尚樺講話都會覺得「現在對主播的字彙量要求這麼低喔」，還批她會使用的副詞不多、滿滿「支語」，甚至寫下「還好他不當主播了。」

面對負面批評，蔡尚樺親自現身留言回應「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！但節目的其他人都很棒，很開心你有收看最強的身體！」

蔡尚樺高情商的回覆，引來粉絲大讚，並留言力挺「高EQ回覆」、「我覺得妳很棒耶！每人感受不同吧！」、「尚樺講話真客氣，我知道您是故意降低水平讓大家可以接受聽的懂..居然被說程度不高」、「佩服妳強大的情商」。

徐展元（左）與蔡尚樺（右）共同住持運動競技實境節目《最強的身體》。（圖／記者趙于瑩攝）

蔡尚樺曾與曾國城共同主持《全民星攻略》，並在2020年拿下第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。近年她憑藉亮眼外型與知性形象，吸引大批粉絲支持，演藝事業也持續發展。近期更與徐展元搭檔主持體育實境競賽節目《最強的身體》，展現在主持領域中的多元魅力。

