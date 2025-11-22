蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。
該名網友指出，從《全明星運動會》到近日《最強的身體》，都覺得蔡尚樺字彙量很低，還說：「還好他不當主播了。」蔡尚樺則親回：「可能是我太常看陸劇了哈哈，真的很不好意思讓你有不好的觀看感受，我以後會再努力調整精進！但節目的其他人都很棒，很開心你有收看最強的身體！」
曾是新聞主播！轉戰主持圈獲金鐘肯定
36歲的蔡尚樺曾是新聞主播，後轉戰主持圈，並曾以《全民星攻略》與曾國城一起獲得第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。近日則搭檔徐展元共同主持《最強的身體》。
