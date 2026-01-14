蔡尚樺「胸前挖洞」大跳撒嬌舞 邪惡視角被看光掀暴動

蔡尚樺邪惡視角大跳撒嬌舞，胸前挖洞全被看光。（資料圖／影視攝影組攝）

主持人蔡尚樺從新聞主播轉型後，憑藉知性形象及亮眼外型，被外界封為「最美主持人」，在尾牙季也收到不少廠商的主持邀約，演藝事業如日中天。而她日前趁節目錄影空檔拍攝短影音，沒想到性感造型搭配時下流行的舞蹈，立刻吸引網友朝聖。

蔡尚樺13日在社群分享一段影片，只見她身穿黑白色禮服，長袖、長褲的設計將全身包緊緊，但胸口開了一個洞，使傲人上圍擠出的深長事業線完全展露，加上鏡頭由上而下的邪惡視角，隨後她跟著音樂跳起韓團TWS的「撒嬌舞」，畫面十分甜美、誘人。

蔡尚樺胸前挖洞大跳撒嬌舞。（圖／IG@gladys.tsai）

影片一出，吸引破萬網友朝聖，並紛紛留言誇讚，「尚樺好可愛」、「身材超性感的啦，可鹽可甜」、「跟著尚樺動起來」、「流鼻血了都」、「感覺可以用來當星攻略的開場舞耶，這樣以後收視率肯定越來越好」、「真的是很性感，又帶一點可愛」、「新衣服很好看，可愛的斑馬」。

不過，影片結尾變成蔡尚樺與曾國城合體，蔡尚樺依舊抖著肩撒嬌，但曾國城只是駝背坐著，且不斷以疑惑的眼神緊盯鏡頭，讓蔡尚樺無奈道：「曾主委都不配合裝可愛」，留言區的網友也立刻歪樓回應，「這時候就不要勉強曾主委了」、「主委只會說妳忙妳的」、「哈…曾國城以不變應萬變」、「曾主委應該是在等鏡頭拍他？還是以為鏡頭還沒正式開拍」。

