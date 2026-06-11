蔡岳儒攜手北港武德宮、雲林縣婦幼關懷協會 端午節敬老送關懷

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由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】「每逢佳節倍思親」，端午不僅是團圓時刻，更是傳遞溫暖的契機。為關懷北港在地長者與弱勢家庭，由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，於今（11）日於北港武德宮溫馨舉行，端午節前夕將滿滿祝福送至弱勢家庭手中，讓愛心伴隨粽香，溫暖北港地區的每一個角落。

由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

北港武德宮林安樂主委表示，武德宮長期秉持武財公濟世助人的精神投入公益服務，希望透過端午節前的關懷活動，將社會各界的愛心與祝福送到長者及弱勢家庭手中。每一份物資或許有限，但背後所代表的是社會的關心與支持，也希望透過活動拋磚引玉，讓更多善的力量持續在地方傳遞。

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由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶中心廖志文主任表示，近年來生活成本持續增加，對許多扶助家庭而言都是不小的壓力。感謝各界長期關心家扶家庭，讓孩子與家人在節慶來臨時感受到社會溫暖。這份關懷不僅減輕家庭負擔，也讓受助家庭更有力量面對生活挑戰。

由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

仁一醫院主任秘書吳雅雯表示，端午佳節享用粽子之餘，也別忘了兼顧均衡飲食與健康生活，建議搭配蔬菜及適量水果一同食用，讓營養更加均衡，也能增添飲食的豐富性。此外，由於粽子以糯米及多樣餡料製成，建議民眾依照個人飲食習慣適量享用，並細嚼慢嚥，細細品味傳統節慶美食的風味。若有慢性疾病或特殊飲食需求者，可依照醫師或營養師建議調整食用份量，也建議民眾可於白天與家人朋友共享粽香，在歡慶佳節的同時，搭配規律作息與適度活動，讓端午節不僅充滿人情味，更能吃得開心、過得健康。

由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣議員蔡岳儒表示，自97年開始推動端午關懷活動至今，雖然活動形式有所調整，但關懷弱勢、照顧長者的初心始終不曾改變。希望透過結合地方團體、宗教力量及社會資源，讓更多需要幫助的家庭感受到溫暖與支持，也讓端午節更具有人情味與互助精神。

由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）

社團法人雲林縣婦幼關懷協會前理事長張麗紅表示，協會長期關注婦幼、長者及弱勢家庭需求，希望透過公益活動凝聚更多社會善意，讓關懷不只是節慶期間的問候，而能成為日常生活中的溫暖陪伴。未來也將持續攜手各界資源，共同照顧更多需要幫助的家庭。

由雲林縣議員蔡岳儒發起，社團法人雲林縣婦幼關懷協會主辦、北港武德宮指導及雲林家扶中心協辦的「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，11日在北港武德宮溫馨登場。（圖／記者洪佳伶攝）