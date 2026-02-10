蔡幸娟具商業頭腦！牽線葉蘊儀來台發展、砸3.38億買豪宅

蔡幸娟曾簽下葉蘊儀來台發展，成功打開知名度。(圖／李開明攝)

資深歌手蔡幸娟以甜美嗓音聞名，有著「中國娃娃」、「小鄧麗君」的稱號，成名曲包括《東方女孩》、《緣份》等，近年淡出歌壇，鮮少在螢光幕前曝光，因為女兒名媛話題掀起討論，讓眾人再度回憶起她的歌聲，除了舞台上風光一面，私下的她極具商業頭腦，不僅砸下上億元購買東區豪宅，還簽下葉蘊儀來台發展，成功打開知名度。

蔡幸娟14歲踏入歌壇，因為歌聲神似鄧麗君，再加上甜美的氣質與外型，一出道就嚐到走紅滋味，後來轉戰主持領域時，與鄭進一聯手主持《台灣望春風》，三度奪下金鐘獎《最佳歌唱綜藝節目獎》，展現全方位藝人的能力，不僅演藝事業飛黃騰達，具有商業頭腦的她，當年成立「中國娃娃工作室」時，相中剛在香港走紅的葉蘊儀，牽線來台發展出唱片，上綜藝節目時，葉蘊儀因為咬字不清楚將「我今年19歲」說成「我今年洗腳水」，一夕間紅遍全台。

蔡幸娟有著「中國娃娃」、「小鄧麗君」的稱號。(圖／中時資料照)

房產方面，蔡幸娟2015年以每坪近250萬的價格，斥資3.38億買下台北市敦南誠品旁的高樓層豪宅，由於該地段位於精華區，不僅交通便利，許多知名百貨鄰立在旁，成為許多政商名流買房的首要考量地段，像是前副總統連戰就居住於此地。

淡出螢光幕多年的蔡幸娟，日前在臉書曬出與女兒的合照，母女倆緊牽著雙手，對著鏡頭露出微笑，可見兩人感情深厚，蔡幸娟雖然已經59歲，臉上幾乎看不見歲月留下的痕跡，可見保養得相當好，她順勢宣布：「我們把早安的約定，改成早上七點，不是改變，只是讓晨光慢一點，讓大家多睡一會兒」，與粉絲保持互動之餘，還顧及粉絲作息時間，可以說是相當寵粉。

